В ЦСКА высказались о лимите в РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что иностранцы должны приносить пользу, передает РИА Новости.

© РИА Новости

«Считаю, что легионеры должны и могут приносить пользу, но должен быть разумный баланс, который не перегибал бы палку в ту или иную сторону», — сказал Бабаев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.