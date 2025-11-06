Объявлен новый тренер итальянского «Дженоа»

Итальянский специалист Даниэле Де Росси стал новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Дженоа» объявляет о назначении Даниэле Де Росси тренером первой команды. Новый тренер уже встретился с игроками и проведёт сегодняшнюю тренировку в спортивном центре «Синьорини», — написано в заявлении клуба.

Предыдущим местом работы 42-летнего Даниэле Де Росси была итальянская «Рома».

«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за 10 матчей. На первом месте располагается «Наполи», у которого 22 очка.