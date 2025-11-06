В РФС высказались об игровом времени Сафонова в ПСЖ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отсутствии игровой практики вратаря сборной России Матвея Сафонова в "ПСЖ".

© ФК ПСЖ

"Если мы говорим об интересах сборной, конечно, вратарь должен играть. Но если мы будем что-то советовать Сафонову, то куда-то не туда уйдем. Он взрослый парень, сам все понимает", — цитирует Митрофанова "Матч ТВ".

Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года. В первый же сезон во Франции голкипер стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 россиянин ни разу не появился на поле в матчах за клуб.