Директор "Локомотива" высказался о возможном уходе Батракова

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Батракова.

"Мы будем готовы обсуждать, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды", - цитирует Леонченко "СЭ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 результативные передачи. В 2025 году полузащитник провел 6 матчей за сборную России и отметился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.