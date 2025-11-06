Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Локомотивом»

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщают «Ведомости».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет «Спартак». Ставки на победу клуба принимаются с коэффициентом 2.03, что соответствует приблизительно 49 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.85 а вероятность ничейного исхода составляет 3.60.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.77, на тотал меньше 2.5 — 2.07. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.63.

Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве 6 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.