Аршавин ответил, подойдет ли Личка «Спартаку»

Аршавин о Личке: «Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Марцел подходит как нельзя лучше. Я бы хотел, чтобы такой тренер работал в России»
Андрей Аршавин считает Марцела Личку подходящим тренером для «Спартака».
– Как смотрите на возвращение Лички в Россию, его работу в «Спартаке»?
– Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он «Спартаку», лучше решать руководителям клуба.
– Стилистически чех подходит под спартаковский футбол?
– Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер, – сказал бывший полузащитник сборной России в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».
Ислам Махачев подарил расческу для волос Али Абдель-Азизу
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»
Ислам Махачев подарил расческу для волос Али Абдель-Азизу
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
Орлов о поражении «Зенита»: «Стартовым составом Семак дал понять: отыграемся во втором тайме, если надо – для «Динамо» это просто подарок. Начали игру так, будто они еще в групповом этапе»