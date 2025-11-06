Аршавин ответил, подойдет ли Личка «Спартаку»

Андрей Аршавин считает Марцела Личку подходящим тренером для «Спартака».

– Как смотрите на возвращение Лички в Россию, его работу в «Спартаке»?

– Я бы хотел, чтобы такой тренер, как Марцел, работал в России. Подойдет ли он «Спартаку», лучше решать руководителям клуба.

– Стилистически чех подходит под спартаковский футбол?

– Если «Спартак» хочет играть в яркий атакующий футбол, Личка как нельзя лучше подходит. Если он еще сможет оборону наладить, то вообще супер, – сказал бывший полузащитник сборной России в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».