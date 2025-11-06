Непомнящий назвал игрока, который напоминает миру о российском футболе

Футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал футболиста, благодаря которому в мире не забывают о российском футболе.

"Благодаря таким игрокам, как Батраков, в мире не забывают о российском футболе. Я верю, что за Алексеем, Кисляком, Глебовым и другими нашими талантами следят в Европе. О своем будущем пусть они рассуждают сами, мы им ничего не должны советовать, но это здорово, что у нас есть такие футболисты", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В ноябре национальная команда России проведет две домашние товарищеские встречи - с Перу и Чили.

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 результативные передачи. В 2025 году полузащитник провел 6 матчей за сборную России и отметился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.