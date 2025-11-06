Футболист-подросток погиб от пули в своем доме

Полузащитник молодежной академии «Индепендьенте дель Валье» Мигель Назарено стал жертвой шальной в Гуаякиле. Об этом сообщает Associated Press.

© Соцсети

Трагедия произошла 5 ноября, когда подросток находился дома.

«Семья «Индепендьенте дель Валье» выражает глубокую скорбь в связи с трагическим уходом Мигеля Назарено, игрока нашего воспитанника «Индепендьенте Хуниорс», — опубликовал официальное заявление клуб.

Организация также подчеркнула, что 16-летний футболист «стал жертвой нестабильности, охватившей нашу страну».

Это уже четвертый случай попадания спортсменов под залп огнестрельного оружия в Эквадоре с начала года — в сентябре жертвами стали Майкол Валенсия, Леандро Йепес и Джонатан Гонсалес.

