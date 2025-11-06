Аморим отреагировал на критику Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал слова бывшего нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, ранее заявившего, что у клуба нет структуры, а футболисты команды не понимают, что значит выступать за манкунианцев.

«Криштиану знает, что он оказывает огромное влияние на всё, про что говорит. Мы как клуб осознаём, что в прошлом совершили много ошибок и пытаемся это изменить. Давайте не будем зацикливаться на том, что произошло. Нужно сосредоточиться на будущем», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год.