Объявлены фавориты Лиги чемпионов

«Бавария» – фаворит ЛЧ после 4-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Карабах» – 17-й
Спортивный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов по итогам четырех сыгранных туров в общем этапе турнира.
Первую строчку списка заняла «Бавария», обыгравшая «ПСЖ» во вторник со счетом 2:1 и лидирующая в турнирной таблице с 12 очками.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. «Бавария»;
2. «Арсенал»;
3. «ПСЖ»;
4. «Ливерпуль»;
5. «Манчестер Сити»;
6. «Барселона»;
7. «Реал»;
8. «Интер»;
9. «Галатасарай»;
10. «Ньюкасл».
«Атлетико» расположился на 12-м месте, «Челси» – на 13-м, «Боруссия» – на 14-м, «Карабах» – на 17-м, «Наполи» – на 19-м, «Ювентус» – на 22-м, «Кайрат» – на 33-м, «Аякс» – на последнем, 36-м.
