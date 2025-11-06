Роналду: в Испании забивать легче, чем в Саудовской Аравии. Эта лига лучше португальской

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что саудовская Про-Лига сильнее, чем чемпионаты Франции и Португалии.

«Если бы сейчас я играл в топ-команде английской Премьер-лиги, всё равно бы забивал столько же голов. Саудовский чемпионат намного лучше португальского и французского, где есть только «ПСЖ». Они должны учитывать мячи, забитые в Саудовской Аравии, когда речь заходит о «Золотой бутсе». Для меня забивать в Испании было легче, чем в Саудовской Аравии», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду играет в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период 40-летний нападающий принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 21 результативной передачей. В Испании португалец играл за мадридский «Реал», в Англии — за «Манчестер Юнайтед».