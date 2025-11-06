Вратарь «Локомотива» раскаялся из-за трех пропущенных мячей от «Спартака»

Вратарь «Локомотива» Даниил Веселов принес извинения болельщикам после поражения от «Спартака» в первом матче четвертьфинала Кубка России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Извиняемся перед болельщиками. Есть второй матч. Три пропустили, но это очень много. Если бы мы сыграли «на ноль», то был бы другой разговор. На гостевом стадионе играли как дома», — высказался Веселов, пообещав разобрать с тренерами пропущенные мячи.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотив» в четвертьфинале пути Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.