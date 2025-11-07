«Обычная мания величия». Григорян – о поведении тренера «Спартака» Станковича

Известный российский специалист Александр Григорян оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В своём последнем матче «Спартак» обыграл «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ со счётом 3:1. Голы «Спартака» Станкович часто празднует, повернувшись лицом к камере.

«Это обычная мания величия. В данном случае я не критикую, просто кто‑то может ее в себе скрывать, а кто‑то не может. А то, что любой классный футболист или тренер обладает этим качеством, — это 100%. Просто не каждый выпячивает его»», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После 14-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка.