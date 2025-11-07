Турецких футбольных арбитров задержали за ставки

Генеральная прокуратура Стамбула арестовала 18 из 21 подозреваемого по делу о ставках футбольных судей на матчи в букмекерских конторах, среди задержанных также был президент клуба Суперлиги. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Ранее Федерация футбола Турции отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных арбитров.

Глава федерации Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что в национальном футболе наблюдается "моральный кризис". По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один - 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.