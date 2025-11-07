Выяснилось, получал ли ‎«Локомотив» предложения по Батракову от ПСЖ

‎Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.

‎

‎По информации СМИ, 20-летний Батраков вошел в число потенциальных приобретений «ПСЖ». Сообщается, что в летнее трансферное окно французский гранд может направить московскому клубу предложение о переходе молодого футболиста.

‎

‎«Нет. В клубе ничего нет», — заявил Ульянов.

‎

‎За «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

‎

‎Батраков, являющийся воспитанником академии «Локомотива», впервые дебютировал на взрослом уровне в марте 2023 года. За время своего выступления за московскую команду он принял участие в 62 матчах, в которых отметился 29 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

‎

‎В текущем сезоне хавбек занимает лидирующую позицию в гонке бомбардиров РПЛ с 10 голами. Его выступления за сборную России включают восемь матчей, в которых он забил три мяча.