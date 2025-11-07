Генсек РФС поделился мнением о попытке похищения игрока Мостового

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию вокруг попытки похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

© ФК "Зенит"

‎

‎«Переживал за Мостового. Хочется поблагодарить правоохранительные органы, которые эффективно сработали в этой ситуации», — сказал Митрофанов.

‎

‎23 октября неизвестные в масках совершили попытку похищения Мостового у супермаркете на одной из улиц Санкт-Петербурга. Преступники схватили футболиста сборной России за руки и пытались затолкать того в микроавтобус. Полузащитник оказал сопротивление и избежал похищения.

‎

‎Злоумышленники были задержаны.

‎

‎В текущем сезоне 28-летний Мостовой провел 20 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4 млн евро.