Нападающий "Динамо" объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота "Зенита"

Нападающий "Динамо" Иван Сергеев рассказал, почему не праздновал гол в ворота "Зенита" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

"Я уважаю все команды, за которые играл. Забил - круто, в душе порадовался, но уважение превыше всего. Даже слышал, как кто-то кричит: "Ваня-Ваня". Приятно, когда тепло приветствуют что в Санкт-Петербурге, что в Самаре", - сказал Сергеев в интервью "Матч ТВ".

Иван Сергеев в текущем сезоне сыграл за московское "Динамо" в 21 встрече, отметился семью забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи. Ранее форвард играл за сине-бело-голубых с 2022 по 2024 год.

В среду, 5 ноября московское "Динамо" на выезде обыграло "Зенит" со счётом 3:1. Кроме Ивана Сергеева, в составе бело-голубых голами отметились Ульви Бабаев и Константин Тюкавин. У петербуржцев отличился Педро.

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут на своём поле против "Акрона". Встреча пройдёт в субботу, 8 ноября и начнётся в 14:00 по московскому времени.