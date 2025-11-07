Талалаев назвал лучшего игрока РПЛ

Талалаев назвал Бориско лучшим игроком РПЛ: «Его процент отраженных ударов достиг рекордных значений»

Андрей Талалаев назвал вратаря «Балтики» Максима Бориско лучшим игроком нынешнего сезона РПЛ.

«На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отраженных ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать», — сказал тренер «Балтики».

В 14 матчах сезона РПЛ Бориско девять раз сыграл на ноль.

