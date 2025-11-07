Тренер "Ростова" высказался о результатах команды в сезоне

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал текущее турнирное положение команды.

"Думаю, что мы нормально идём. Остался один матч до конца первого круга. Сначала было трудно, но затем была хорошая серия без поражений. Было ли болезненно, что серия без поражений оборвалась? Результат не был хороший. Но мне понравилось, что мы показали на поле", - сказал Альба в интервью "Матч ТВ".

После сыгранных 14 туров "Ростов" занимает 11 строчку в турнирной таблице с 15 набранными очками.

Следующий матч "южане" проведут в гостях против "Сочи". Игра пройдёт в субботу, 8 ноября и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что Джонатан Альба возглавил "Ростов" в феврале это года после ухода Валерия Карпина. Ранее испанский специалист работал у него в тренерском штабе главным аналитиком.