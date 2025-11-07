Экс-капитан «Спартака» поделился ожиданиями от игры против «Ахмата»

Экс-капитан московского «Спартака» Егор Титов в интервью поделился ожиданиями от предстоящей игры красно-белых против «Ахмата» в рамках 15-го тура РПЛ, а также отметил значимость личности главного тренера грозненцев Станислава Черчесова.

© ФК "Спартак"

«Сейчас почти все матчи против бывших: то Карпин, то Черчесов. У «Ахмата», как видно, кризис. «Сочи» показал отличный футбол и обыграл их на выезде. Не знаю, что там происходит, но «Спартаку» всегда тяжело играть в Грозном. Лёгкого матча не будет, тем более фактор Черчесова сыграет роль. По логике, «Ахмат» должен когда-то прервать серию поражений, может, даже выиграть. Но приезжает «Спартак», который на ходу. Думаю, после этой встречи на него будут смотреть под другим углом», — отметил Титов.

По словам бывшего полузащитника, состав московской команды на игру в Грозном, скорее всего, не претерпит серьёзных изменений.

«Играть, думаю, будет именно эта команда: состав, как мне кажется, процентов на 95 уже определён. Если ничего не случится, те футболисты, что вышли против «Локомотива», и будут в старте. Такие победы даже в Кубке добавляют эмоций, уверенности. Хочется играть, забивать, побеждать. В игре с «Локо» «Спартак» забил три, но мог и пять-шесть — моментов было много», — добавил эксперт.

Матч «Ахмат» — «Спартак» состоится 9 ноября в 17:30 (мск) в Грозном. После 14 туров РПЛ москвичи с 22 очками занимают шестое место, а грозненский клуб с 16 баллами располагается на девятой строчке.

Тем временем вокруг «Спартака» продолжает сохраняться неопределённость, связанная с положением главного тренера Деяна Станковича. После череды нестабильных результатов и слухов о возможных разногласиях внутри команды появились сообщения о вероятном уходе сербского специалиста по окончании осенней части сезона. Руководство клуба ситуацию официально не комментирует, однако, по информации ряда источников, в «Спартаке» уже рассматривают варианты на случай смены тренера.