Нападающий «Спартака» похвалил московское метро

Форвард «Спартака» Гарсия: «Из всех мест, где я был, московское метро вне конкуренции. Лучшее в мире»
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил «Матч ТВ», что метро в Москве — лучшее из тех, что он видел.
Гарсия перешел в «Спартак» в феврале этого года из греческого АЕКа. Ранее форвард сборной Тринидада и Тобаго выступал за нидерландские АЗ и «Эксельсьор», израильские «Ирони» и «Бейтар».
— Многие называют московское метро лучшим в мире. Вы согласны?
— Я был не во многих метро мира. Но если сравнивать (с метро) из тех мест, где я был, то московское метро вне всякой конкуренции, лучшее в мире, — сказал Гарсия «Матч ТВ».
В четверг «Спартак» победил «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября на поле «Локомотива».
Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.
Форвард «Спартака» Гарсия: «Из всех мест, где я был, московское метро вне конкуренции. Лучшее в мире»
Васильев — об апелляции в CAS на решение FIS: «Надо засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов»
Журова считает, что в CAS могут затянуть рассмотрение апелляции на решение FIS о недопуске россиян
Форвард «Спартака» Гарсия: «Из всех мест, где я был, московское метро вне конкуренции. Лучшее в мире»
Васильев — об апелляции в CAS на решение FIS: «Надо засуживать тех, кто беззаконно принимал решение об отстранении наших спортсменов»
Журова считает, что в CAS могут затянуть рассмотрение апелляции на решение FIS о недопуске россиян