Нападающий «Спартака» похвалил московское метро

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия заявил «Матч ТВ», что метро в Москве — лучшее из тех, что он видел.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале этого года из греческого АЕКа. Ранее форвард сборной Тринидада и Тобаго выступал за нидерландские АЗ и «Эксельсьор», израильские «Ирони» и «Бейтар».

— Многие называют московское метро лучшим в мире. Вы согласны?

— Я был не во многих метро мира. Но если сравнивать (с метро) из тех мест, где я был, то московское метро вне всякой конкуренции, лучшее в мире, — сказал Гарсия «Матч ТВ».

В четверг «Спартак» победил «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября на поле «Локомотива».

