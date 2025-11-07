Глушенков высказался о результатах "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков высказался о текущих результатах петербуржцев.

© ФК "Зенит"

"Если мы не на первом месте, значит, пока не очень. У нас есть до конца года четыре игры, где мы можем всё исправить и выйти на первое место", - приводит слова Глушенкова пресс-служба клуба.

В воскресенье, 9 ноября, петербургский "Зенит" сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в матче 15 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 13:00 по московскому времени.

После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.