Губерниев предложил Станковичу пойти путем Ельцина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сказал «Матч ТВ», что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу, возможно, стоит уйти в отставку и «вернуть деньги».

Станкович ранее заявил, что готов уйти в отставку, если так решит руководство клуба. В четверг «Спартак» победил «Локомотив» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу со счетом 3:1. Ранее в СМИ появлялись слухи, что «красно‑белые» ищут кандидатов на замену нынешнему главному тренеру.

— Что думаете о результате матча «Спартака» и «Локомотива»?

— Ничего. В Кубке два матча, если «Спартак» пройдет дальше, тогда и поговорим. Одна победа и одно поражение в Кубке ничего не говорят ни о «Спартаке», ни о «Локомотиве». Это не тенденция, это разовая акция и у тех, и у других.

— После игры Деян Станкович сказал, что он устал и хочет домой к семье.

— Может быть, ему тогда поступить, как Борис Ельцин в свое время, и передать бразды правления другому? Я с ним разговаривал, он произвел нормальное впечатление. Но если ты устал, значит не работай, подай в отставку. Что значит не задавать вопросов? Есть регламент, ты руководишь самой популярной командой страны. Меня это расстраивает и бесит. Устал — уйди, скажи: я не могу тренировать «Спартак». Верни деньги. Но нет. Сейчас они все будут бороться за компенсации. Знаем мы этих жуков! — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ответная игра между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 26 ноября.

