Экс-игрок "Рубина" заявил, что Станковичу наплевать на Россию

Экс-игрок "Рубина" Алексей Попов высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.

"Вы все должны понимать, что иностранцам на Россию наплевать. Они приезжают бабки зарабатывать. Получилось-не получилось, у Станковича нет такого, что он хочет здесь остаться и что-то развить. Его задача — показать результат. У него нет задачи вырастить из 18-летнего Головина Пеле. У него задача купить 25-летнего африканца, чтобы он ему сегодня и завтра забил 10 голов и они стали чемпионами", - цитирует Попова "РБ Спорт".

Вчера, 6 ноября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над столичным "Локомотивом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что готов к отставке и устал от давления, которое оказывается на команду.

Напомним, что сербский специалист работает в московском клубе с лета 2024 года, контракт Станковича со "Спартаком" рассчитан до конца сезона-2026/2027. После 14 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на 10 баллов.