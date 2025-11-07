Легенда «Спартака» ответил, как клубу выиграть в чемпионате

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов дал совет клубу на ответный матч с «Локомотивом» после победы со счетом 3:1. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Уверенная победа.Забили прекрасные мячи. Практически весь матч «Спартак» контролировал игру, не давал шансов «Локомотиву», поэтому игра удалась. Надо перенести это на чемпионат и ответный матч», — высказался Кечинов.

При этом экс-игрок выразил тревогу за ответную встречу, учитывая, что «Локомотив» выйдет в полном составе, а «Спартак» отличается нестабильными результатами.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее российский тренер заявил о мании величия Станковича после голов «Спартака».