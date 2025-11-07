Объявлен состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Пресс-служба сборной России по футболу объявила итоговую заявку на товарищеские матчи с Перу и Чили, которые пройдут в ноябрьскую международную паузу. В список вошли 30 футболистов.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен» Париж), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика» Калининград), Виталий Гудиев («Акрон» Тольятти).

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА Москва), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Руслан Литвинов («Спартак» Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград), Юрий Горшков («Зенит» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо» Москва), Александр Черников («Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед» Атланта), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный).

Нападающие: Иван Сергеев, Константин Тюкавин (оба – «Динамо» Москва), Николай Комличенко («Локомотив» Москва).