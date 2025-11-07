Семак оценил номинацию Луиса Энрике на премию The Best

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о включении Луиса Энрике в число претендентов в команду года от ФИФА.

– Луис Энрике номинирован на премию ФИФА The Best. Несколько вопросов по этому поводу. Во-первых, как вы на данную новость отреагировали? Во-вторых, как вам кажется, что сам факт номинации говорит об игроке и о клубе в целом?

– Всегда приятно внимание к игрокам нашей команды. Конечно, это значительное событие за его заслуги.

Это говорит о том, что эксперты смотрят за матчами и сборной Бразилии, и также интересуются тем, какой у нас чемпионат.

Что касается победы, конечно, сложно говорить об этом, но то, что внимание к нему самое пристальное – это факт, и ему нужно окончательно адаптироваться к нашему чемпионату, к игре нашей команды, чтобы показывать тот максимум, который мы видели, когда он признавался лучшим игроком Южной Америки, – сказал Сергей Семак.

Энрике из «Зенита», Месси, Роналду, Ямаль, Мбаппе, Дембеле, Винисиус, Холанд, Салах, Беллингем, Хакими, ван Дейк, Доннарумма – претенденты на попадание в команду года от ФИФА