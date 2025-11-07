Карпин объяснил, по какому принципу сформировал состав сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что окончательный состав команды на ноябрьский сбор и товарищеские матчи был сформирован в первую очередь из игроков, которые знакомы с требованиями тренерского штаба.

В итоговый список вошли 30 футболистов. Сборная России 12 ноября примет в Санкт‑Петербурге команду Перу, а 15 ноября сыграет со сборной Чили в Сочи.

— Как мы объясняли при объявлении расширенного состава, на предстоящем сборе ориентируемся в первую очередь на игроков, знакомых с нашими требованиями и подходом к работе. Каких‑либо кадровых экспериментов и неожиданностей на этот раз не будет. Нам предстоят два домашних матча, но времени на подготовку к ним совсем немного. В выходные будет последний перед паузой тур РПЛ. Желаю всем сборникам хорошо провести эти игры, но главное — обойтись без травм. Настрой на игры со сборными Перу и Чили максимальный. Хотелось бы порадовать болельщиков качественной игрой и положительным результатом и проверить свои силы в заключительных матчах года, — цитирует Карпина сайт Российского футбольного союза.

Прямые трансляции BetBoom товарищеских матчей сборной России смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.