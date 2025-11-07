В «Локомотиве» назвали основного вратаря

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после поражения в первом матче четвертьфинала Кубка России в Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака» заявил, что основным вратарем команды в чемпионате останется Антон Митрюшкин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Тренерский штаб видит в ежедневном процессе то, как прибавляют футболисты. Веселов заслужил шанс сыграть в таком стрессовом матче. Что касается чемпионата, то у нас есть вратарь, который является первым номером — Митрюшкин, он своей игрой доказывает, что достоин этого», — заявил Галактионов.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 1:3. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.