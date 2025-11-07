«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об отсутствии вингера Арсена Захаряна в окончательной заявке сборной России на ноябрьские матчи.

В «Сосьедаде» прокомментировали ситуацию c Захаряном
Захарян на этой неделе пропустил несколько тренировок из-за повреждения.

«Захарян в составе и готов играть сегодня. Мы не вели никакого общения по теме Арсена со сборной России. Вопрос к Карпину — он главный тренер сборной. Мы ничего не можем сделать с его решением [не вызывать Захаряна]», — Йон Андер Мундуате.
