В «Сосьедаде» прокомментировали ситуацию c Захаряном

«Сосьедад» о ситуации c Захаряном: «Арсен готов играть. Почему он не вызван в сборную – вопрос к Карпину»
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об отсутствии вингера Арсена Захаряна в окончательной заявке сборной России на ноябрьские матчи.
Захарян на этой неделе пропустил несколько тренировок из-за повреждения.
«Захарян в составе и готов играть сегодня. Мы не вели никакого общения по теме Арсена со сборной России. Вопрос к Карпину — он главный тренер сборной. Мы ничего не можем сделать с его решением [не вызывать Захаряна]», — Йон Андер Мундуате.
