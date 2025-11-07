Стало известно состояние здоровья троих футболистов ЦСКА.

© ПФК ЦСКА

По информации источника, Игорь Акинфеев, Мойзес и Матеус Алвес пропустят матч 15 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо", однако перед матчем 16 тура со "Спартаком" уже будут тренироваться в общей группе и могут сыграть с красно-белыми.

После 14 сыгранных туров ЦСКА занимает 2 место в турнирной таблице российского чемпионата с 30 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 балла. В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

22 ноября "армейцы" сыграют на выезде со столичным "Спартаком" в рамках 16 тура чемпионата страны.