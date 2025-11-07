КДК РФС отменил красную карточку в матче «Ахмата» против «Балтики»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что было принято решить отменить красную карточку, показанную нападающему «Ахмата» Георгию Мелкадзе в матче 14‑го тура МИР РПЛ с «Балтикой».

© ФК «Ахмат»

На прошлой неделе «Ахмат» на выезде уступил «Балтике» со счетом 0:2. На 59‑й минуте грозненцы остались в меньшинстве, после подсказки VAR главный арбитр встречи Иван Абросимов показал красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу игрока калининградцев Ираклия Манелова.

— КДК отменил красную карточку, показанную Мелкадзе, поэтому он может играть следующий матч, а «Ахмат» не будет наказан за неподобающее поведение, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

