КДК РФС оштрафовал «Краснодар» и «Спартак»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Краснодар» и «Спартак» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение.

© ФК «Краснодар»

На прошлой неделе «Краснодар» в домашнем матче 14‑го тура МИР РПЛ обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В конце игры у хозяев с поля были удалены Джон Кордоба и Дуглас Аугусто.

— Задержка выхода команды из раздевалки: «Пари НН» — штраф 20 тысяч, «Динамо» — 40 тысяч, «Балтика» — 20, «Краснодар» — 20. За неподобающее поведение: «Краснодар» — штраф 100 тысяч. «Спартак» — штраф 100 тысяч, предупреждение пяти футболистов и одного официального лица клуба, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

