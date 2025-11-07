Глава КДК РФС раскрыл размеры общего долга «Химок»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что общий долг подмосковных «Химок» составляет более миллиарда рублей. 18 июня 2025 года футбольный клуб «Химки» официально прекратил существование. Решение приняли после отказа РФС в выдаче клубу лицензии на сезон-2025/2026, необходимую для участия в профессиональных турнирах страны. Причина отказа — несоблюдение клубом финансовых критериев.

«Химки» не являются участником профессиональных соревнований под эгидой РФС, так как клуб не получил лицензию в связи с несоблюдением финансовым критерием. У клуба имеется задолженность перед другими клубами по трансферам, перед сотрудниками, ФНЛ, имеется задолженность перед РФС и органов ФИФА. По информации, которую мы получили от конкурсного производства, на сегодняшний день суммарно общий долг «Химок» составляет больше 1 миллиарда рублей. У нас есть информацию по финансированию и управлению клуба. Брехов и Оленев присутствовали ранее и сегодня на заседании. Они давали показания по всем обстоятельствам дела», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.