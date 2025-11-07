КДК пожизненно отстранил экс-инвестора "Химок" от футбольной деятельности

КДК РФС принял решение пожизненно запретить бизнесмену Туфану Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«За неисполнение более шести месяцев финансовых обязательств перед ФИФА пожизненно запретить Садыгову осуществлять любую связанную с футболом деятельность. За совершение Садыговым, имевшим возможность определять финансовую политику «Химок», недобросовестных и неразумных действий, которые повлеки утрату профессионального статуса по неспортивным причинам. Садыгов может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС», – сказал Григорьянц.
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеодор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
