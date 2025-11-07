Карпин рассказал, что ожидает от ноябрьских матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин обозначил задачи команды перед товарищескими матчами с Чили и Перу, передает «Матч ТВ».

«Кадровых экспериментов не будет. Пройдут два домашних матча, но времени на подготовку мало. В выходные будет последний перед перерывом тур РПЛ. Желаю всем сборникам хорошо провести игры, важно обойтись без травм», — заявил тренер.

Российские футболисты под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в рамках октябрьского сбора.

Сборная России проведет первый матч против Перу 12 ноября на санкт-петербургской «Газпром Арене». Затем 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.