Глушенков высказался в преддверии матча с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии матча 15-го тура Мир РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт в воскресенье на стадионе «Солидарность Самара Арена».

— Как вы относитесь к команде «Крылья Советов»? Наверняка это не чужой для вас коллектив. Игры против «Крыльев» для вас — нечто особенное?

— Из того коллектива, в котором я играл, осталась пара человек. Но вообще всегда положительно отношусь.

— «Крылья Советов» давно не выигрывали, у них первый домашний матч после выездной серии. Чем опасен такой соперник?

— «Крылья» очень хорошо стартанули в начале сезона, но потом что-то пошло не так. Их ждет домашняя игра, которая будет очень многого стоить, тем более к ним приезжает «Зенит», — цитирует слова Глушенкова клубный сайт.