Экс-арбитр РПЛ стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги

Экс-арбитр РПЛ Синденков стал лучшим в рейтинге арбитров Кубка Медиалиги
Экс-арбитр РПЛ Иван Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров WINLINE Кубка Лиги.
Сиденков отработал 8 матчей Кубка Лиги со средним рейтингом за матч – 9. Арбитр обслуживал финал турнира между ФК «10» и «СиндЕкатом» (0:0, 3:1 Б) и получил за свою работу 10 баллов.
Выше Сиденкова расположился глава судейского корпуса и судейского комитета МФЛ Юрий Апонасенко, но он отработал только один матч.
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеодор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеодор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»