Задержки выплат клубу "Химки" были связаны со строительным бизнесом Садыгова

ТАСС

Многократные задержки выплат сотрудникам "Химок" были связаны с основным строительным бизнесом бывшего инвестора футбольного клуба Туфана Садыгова. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Вскрылось, с чем были связаны задержки выплат "Химкам"
© ТАСС

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от осуществления профессиональной футбольной деятельности.

"Среди объяснений по задержкам были такие, что не отдавались деньги за какие-то контракты по его основному бизнесу. Задержки объяснялись тем, что у Садыгова строительный бизнес, а деньги будут выплачены после сдачи объектов, - сказал Григорьянц. - В качестве задержки упоминался и некий кассовый разрыв у Садыгова. Когда шла речь о задержках выплат, всем говорилось, что все сводилось опять к Садыгову".

По словам Григорьянца, бывший руководитель "Химок" по работе с болельщиками Александр Зинченко на заседании рассказал, что официально в качестве руководителей клуба позиционировались генеральные директоры Дмитрий Брехов и Николай Оленев.

"Несмотря на это, все клубы знали, кто являлся фактическим руководителем клуба. Свидетели заявили, что по оплате все ждали перевода средств от Садыгова, поскольку он являлся единственным источником поступления в клуб денежных средств", - пояснил Григорьянц.
"Зинченко заявил, что Садыгова регулярно представляли как руководителя клуба на выездных матчах, с принимающим клубом согласовывалось выделение на матчи ВИП-мест для руководителя клуба, то есть для Садыгова, который лично приезжал на матчи, спускался после игр в раздевалку к футболистам, регулярно приезжал на тренировки команды", - добавил он.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

Главное сейчас
ТАСС: главные новости
Главное сейчас
ТАСС: главные новости