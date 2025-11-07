Вскрылось, с чем были связаны задержки выплат "Химкам"

Многократные задержки выплат сотрудникам "Химок" были связаны с основным строительным бизнесом бывшего инвестора футбольного клуба Туфана Садыгова. Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС пожизненно отстранил Садыгова от осуществления профессиональной футбольной деятельности.

"Среди объяснений по задержкам были такие, что не отдавались деньги за какие-то контракты по его основному бизнесу. Задержки объяснялись тем, что у Садыгова строительный бизнес, а деньги будут выплачены после сдачи объектов, - сказал Григорьянц. - В качестве задержки упоминался и некий кассовый разрыв у Садыгова. Когда шла речь о задержках выплат, всем говорилось, что все сводилось опять к Садыгову".

По словам Григорьянца, бывший руководитель "Химок" по работе с болельщиками Александр Зинченко на заседании рассказал, что официально в качестве руководителей клуба позиционировались генеральные директоры Дмитрий Брехов и Николай Оленев.

"Несмотря на это, все клубы знали, кто являлся фактическим руководителем клуба. Свидетели заявили, что по оплате все ждали перевода средств от Садыгова, поскольку он являлся единственным источником поступления в клуб денежных средств", - пояснил Григорьянц.

"Зинченко заявил, что Садыгова регулярно представляли как руководителя клуба на выездных матчах, с принимающим клубом согласовывалось выделение на матчи ВИП-мест для руководителя клуба, то есть для Садыгова, который лично приезжал на матчи, спускался после игр в раздевалку к футболистам, регулярно приезжал на тренировки команды", - добавил он.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.