Карпин пошутил, что может выйти в стартовом составе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин пошутил, что может выйти в стартовом составе на ближайший матч бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге против «Акрона». Он опубликовал видео с тренировке в зале и иронично заявил, что готовится выйти в старте наравне с футболистами.

«Готовлюсь к выходу в старте вместе со всеми», — написал Валерий Карпин, прикрепив видео с тренировки.

Напомним, сейчас московское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу сезона-2025/2026. Команда Валерия Карпина набрала 17 очков в 14 сыгранных матчах. Лидером РПЛ является «Краснодар».