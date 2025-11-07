Пирс Морган отметил показатели интервью с Роналду

Журналист Пирс Морган подметил высокие показатели, которые набрало его интервью с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Разговор Моргана с нападающим сборной Португалии вышел в двух частях.

«Вторая часть нашего интервью с Роналду была посмотрена миллион раз всего за 24 часа! Первую часть посмотрели 3,5 миллиона раз за три дня! Невероятные цифры для лучшего в истории футбола. Это уже самое популярное спортивное интервью года», — написал Морган на своей странице в социальной сети X.

С 2023 года Роналду выступает в составе саудовского «Аль-Насра». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и двумя результативными передачами.