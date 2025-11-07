«Барселона» запретит проводить концерты на обновлённом «Камп Ноу»

После реконструкции домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» руководство каталонского клуба решило запретить проводить концерты на обновлённой арене. Массовые мероприятия смогут проходить только летом, с июня по сентябрь. Это мера поможет сохранить газон футбольного поля. Об этом сообщает Sport.es.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне началась в июне 2023 года. После её завершения вместимость стадиона увеличится с 99 тысяч зрителей до 105 тысяч. Возвращение команды на стадион не раз откладывалось.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 25 очков за 11 матчей. На первой строчке располагается мадридский «Реал» (30).

