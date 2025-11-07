Захарян не попал в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч с "Эльче"

Российский полузащитник Арсен Захарян не был включен в стартовый состав "Реала Сосьедад" на матч 12-го тура чемпионата Испании против "Эльче". 22-летний футболист начнет игру на скамейке запасных. Ранее издание Marca сообщало о возможности полного пропуска встречи из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне Арсен Захарян провел в составе испанского клуба 6 матчей и забил 1 гол.

Игра "Реала Сосьедад" против "Эльче" в рамках 12-го тура чемпионата состоится сегодня, 7 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.