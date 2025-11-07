Глушаков посоветовал Захаряну приехать в Россию
Экс-хавбек московского «Спартака» Денис Глушаков оценил ментальное состояние российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Захарян сыграл в шести матчах нынешнего сезона и отметился одним забитым мячом.
В 11-м туре чемпионата Испании против «Атлетика» (3:2) Захарян вышел на замену на 41-й минуте, однако покинул поле на 82-й минуте встречи из-за подозрения на травму. Позже пресс-служба «Реал Сосьедада» назвала обратную замену 22-летнего игрока мерами предосторожности.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2028/2029. Рыночная стоимость россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 7,5 миллионов евро.