Игрок «Спартака» рассказал, чем он удивит в будущем

Футболист московского «Спартака» Ливай Гарсия рассказал, что в будущем удивит знанием русского языка, передает «РБ Спорт».

«Пока, честно говоря, не очень. Но я стараюсь. Пока не чувствую себя настолько уверенно, чтобы говорить по-русски. Но подготовлюсь и скоро вас удивлю», — сказал Гарсия.

В текущем сезоне Российский премьер-лиги (РПЛ) Гарсия провел 12 матчей, забив четыре мяча.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.

Ранее экс-игрок «Спартака» объяснил слова Деяна Станковича об усталости от работы в команде.