«Рубин» и «Пари НН» не забили голов и сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

"Пари НН" на домашнем стадионе сыграл вничью с казанским "Рубином" в 15 туре РПЛ. Матч 15 тура Российской Премьер-Лиги "Пари НН" - "Рубин" Казань завершился безголевой ничьей - 0:0. Отметим, что нижегородцы не могут одержать победу в 7 матчах чемпионата России кряду.

© ФК "Пари НН"

После 15 сыгранных туров команда Алексея Шпилевского занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 8 набранными очками, казанцы располагаются на 7 строчке с 20 баллами в своем активе.

РПЛ, 15 тур."Пари НН" 0:0 "Рубин".