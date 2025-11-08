Футболист Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле
Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба пока не знает, когда выйдет на поле. Об этом он сообщил ТАСС.
Дзюба пропустил из-за повреждения матч 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо", который завершился победой "Акрона" (2:1). Ранее он не принял участия в игре против "Ростова" (1:0).
На вопрос о здоровье Дзюба ответил: "Все великолепно, спасибо! Пока не знаю, когда смогу сыграть. Матч - супер! Мне кажется, что лучший игрок - Хетаг Хосонов".
Дзюбе 37 лет, ему принадлежат рекорды по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31). По ходу карьеры он выступал за петербургский "Зенит", в составе которого стал четырехкратным чемпионом России, двукратным победителем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны. Также футболист играл за столичный "Локомотив", московский "Спартак", томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал" и турецкий клуб "Адана Демирспор".