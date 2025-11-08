«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче АПЛ с «Тоттенхэмом»

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 11‑го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились нападающий Брайан Мбемо и защитник Маттейс де Лигт.

У «Тоттенхэма» точные удары на счету Матиса Теля и Ришарлисона. Ришарлисон, а затем де Лигт забили на 90‑й минуте матча.

Команда Рубена Аморима набрала 18 очков и занимает седьмое место в таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (18) идет третьим. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Эвертоном» 24 ноября, лондонцы днем ранее отправятся в гости к «Арсеналу». Чемпионат Англии. 2025-26. Тур 11 «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 2:2 (0:1) Голы: Тель, 84. Ришарлисон, 90. — Мбемо, 32. де Лигт, 90.