Легенда ЦСКА констатировал несовместимость «Динамо» с Карпиным

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев предположил, что динамовцы недовольны главным тренером команды Валерием Карпиным из-за его спартаковского прошлого, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Возможно динамовцы недовольны Карпиным. Все-таки это спартаковский игрок. Какая-то несовместимость произошла. Был бы он армейцем хотя бы или из другой команды, все было бы нормально. А он из «Спартака», — сказал Пономарев.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.