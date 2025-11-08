«Аль-Наср» Роналду выиграл все 8 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и лидирует в таблице

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после 8 туров.

© Sports.ru

Сегодня клуб из Эр-Рияда обыграл «Неом» со счетом 3:1. «Аль-Наср» выиграл все 8 матчей в текущем розыгрыше лиги и занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Следом идут «Аль-Таавун» (21 балл) и «Аль-Хилаль» (20).

23 ноября «Аль-Наср» примет «Аль-Халидж».